Wybory 2019. Rafał Trzaskowski zachęca warszawiaków do udziału w wyborach. W zamian oferuje darmowe muzea i obiekty sportowe

Rafał Trzaskowski stara się zmobilizować warszawiaków do udziału w wyborach parlamentarnych. Jednocześnie stawia przed głosującymi w stolicy wyzwanie: pobić wynik z wyborów samorządowych, podczas których frekwencja wyniosła 67 procent!

Jeśli się to uda i 13 października do urn pójdzie więcej niż 67 procent warszawiaków, Trzaskowski obiecuje, że w następny weekend (19-20 października) wybrane instytucje kultury i miejskie obiekty sportowe będą bezpłatne. Czy to wystarczy, żeby zmobilizować wyborców?

Na Twitterze, czego można było się spodziewać, apel wywołał różne reakcje. Część ludzi popiera akcję i zapowiada swój udział w wyborach oraz poparcie dla komitetu Koalicji Obywatelskiej. Nie brakuje też jednak przeciwników obecnego prezydenta stolicy, którzy twierdzą że chętnie pójdą na wybory po to, żeby zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Jednocześnie wypominają Trzaskowskiemu przeróżne wpadki, jak choćby aferę z oczyszczalnią Czajka.