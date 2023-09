Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w Mławie

adres: Stary Rynek 13, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Stanisława Wyspiańskiego 1, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Mikołaja Kopernika 38, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Gabriela Narutowicza 6, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Henryka Pogorzelskiego 4, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Sportowa 1, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 4, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Graniczna 39, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Warszawska 52, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Ordona 14, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Przyrynek 5, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Hoża 6, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 33, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

adres: Zuzanny Morawskiej 29, 06-500 Mława numer okręgu do Sejmu: 16 numer okręgu do Senatu: 39

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Zobacz nasz poradnik wyborczy

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Jak oddać ważny głos w wyborach?

Jak wskazuje Kodeks wyborczy, każda uprawniona do głosowania osoba głosuje tylko na jedną listę kandydatów do Sejmu i jedną listę kandydatów do Senatu. Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy.

Jeżeli nieprawidłowo zaznaczymy nazwisko kandydata, stawiając przy nim inny znak niż "x", oddany głos będzie nieważny. Nie możemy również oddawać głosu na więcej niż jednego kandydata w wyborach do Sejmu lub wyborach do Senatu.