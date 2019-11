Wybory Miss i Mistera Politechniki Warszawskiej. Tak wyglądają najpiękniejsi i najprzystojniejsi studenci [ZDJĘCIA]

Wybory Miss i Mistera Politechniki Warszawskiej za nami. Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej wypełniła się najpiękniejszymi studentkami i najprzystojniejszymi studentami. Nie zabrakło wzruszeń i wielu atrakcji.

"W tym roku zabierzemy w was w świat rozważań nad dobrem i złem. O oprawę muzyczną, zadba niezastąpiony The Engineers Band Official prezentując utwory zarówno z najciemniejszych kręgów zła jak i niebiańskie dźwięki. Na miejscu czekać będzie jeszcze wiele innych atrakcji, które z czasem ujawnimy tutaj na wydarzeniu" - zachęcali do wzięcia udziału w wydarzeniu jego organizatorzy.

Podczas tegorocznej edycji pojawiła się również gwiazda wieczoru - czyli Stach Bukowski.

Na miejscu był nasz fotoreporter.

