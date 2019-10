Wybory parlamentarne 2019. Cząstkowe wyniki PKW z 42,22 proc. obwodów: PiS - 49,3 proc. Oficjalne wyniki najwcześniej 14.10 wieczorem

21:18 Robert Biedroń:

Kochani, kochane – wracamy do parlamentu! Wracamy tam, gdzie zawsze było miejsce Polskiej lewicy do świątyni demokracji do polskiego parlamentu po 4 latach. Zrobiliśmy to! Chciałbym podziękować w imieniu sztabu, Partii Razem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny, wolontariuszom, kandydatkom i kandydatom, ludziom dobrej woli – Dziękujemy!

Chciałem podziękować moim przyjaciołom Włodkowi i Adrianowi, że połączyliśmy pokolenia, podaliśmy sobie ręce i wchodzimy do Sejmu. Będziemy tak pracowali każdego dnia, przez całą kadencję. Chcemy pokazać, że Polska może mieć inne oblicze, omże być otwarta, nowoczesna, uśmiechnięta, a do tego może być państwem dobrobytu. I lewica to pokaże. Będziemy konstruktywną opozycją w Parlamencie. Będziemy pokazywać, że konstytucja będzie broniona przez nas od pierwszego do ostatniego artykułu, bo tak się umówiliśmy w konstytucji.