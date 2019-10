Wybory parlamentarne 2019, Warszawa. Kidawa-Błońska przed Kaczyńskim, KO wygrywa w stolicy

Z cząstkowych wyników wyborów wynika, że we wszystkich dzielnicach Warszawy zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Najwyższy wynik zanotowało Prawo i Sprawiedliwość na Targówku – 36,56 proc., Koalicja ma tu tylko nieznaczną przewagę - 37,72 proc. Na Ursynowie KO wygrywa zdecydowaną większością - 48,13 do 23,33 proc. Rekordowe poparcie Koalicja zdobyła w Wilanowie. Tu na przedstawicieli głównej siły opozycyjnej głosowało 54,53 proc. wyborców. Na PiS jedynie 18,82 proc.

Na podstawie danych z 873 z 1107 warszawskich obwodowych komisji wyborczych wyłania się powoli obraz wyborczych preferencji mieszkańców Warszawy. Wciąż niedokładny, bo znamy rezultaty z kart do głosowania zaledwie 78,86 procent głosujących. W nieformalnym wyścigu "jedynek" list poszczególnych komitetów wyborczych Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej wygrywa na tym etapie z Jarosławem Kaczyńskim z PiS. Liderka KO zgromadziła do tej pory 286 747głosów, a więc 30,23 procent głosów oddanych w warszawskim okręgu wyborczym (nr 19). Prezes PiS otrzymał 172 778 głosów (18,22 proc.).

Adrian Zandberg z Lewicy ma na tę chwilę 94 447głosów (9,96 proc.), Władysław Teofil Bartoszewski z PSL 21 071 (2,2 proc.), a Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji 38 775głosów (4,09 proc.).

Na "jedynkę" Lewicy oddano 94 447 głosów (9,96 proc.), zaś Władysław Teofil Bartoszewski z PSL zgromadził w Warszawie do godziny 9:30 2,2 proc wszystkich głosów. To wynik gorszy niż rezultat Janusza Korwin - Mikke (Konfederacja), który otrzymał 38 775głosów (4,09 proc.)

(9:00) Wybory 2019, wyniki: Kidawa - Błońska przed Kaczyńskim

Cząstkowe wyniki wyborów z 400 obwodowych komisji wskazują m.in. przewagę "jedynki" KO. Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej wygrywa na tym etapie z Jarosławem Kaczyńskim (PiS). Kandydatka Koalicji Obywatelskiej zdobyła jak na razie 223 186 głosów, a więc 29,81 procent głosów oddanych w warszawskim okręgu wyborczym. Prezes PiS otrzymał poparcie na poziomie 140 596 głosów (18,78 proc.).