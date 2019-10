Wybory parlamentarne 2019, Warszawa. Oficjalne wyniki wyborów w stolicy. Zwyciężyła Koalicja Obywatelska

Wybory parlamentarne 2019, Warszawa. Znane są już oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. W stolicy z wynikiem 42,05 procent zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Zobacz, kto z okręgu warszawskiego zostanie posłem.

20:50 - oficjalne wyniki dla Warszawy Znane są już oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Podczas poniedziałkowej konferencji, która rozpoczęła się o godz. 20:00, PKW podała oficjalne wyniki głosowania. W stolicy z wynikiem 42,05 procent zwyciężyła Koalicja Obywatelska. W sejmowej ławie zasiądą: Małgorzata Kidawa-Błońska, Katarzyna Lubnauer, Katarzyna Piekarska, Klaudia Jachira, Michał Szczerba, Dariusz Rosati, Urszula Zielińska i Joanna Fabisiak. Z kolei do Sejmu z PiS-u przejdą: Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński, Jarosław Krajewski, Paweł Lisiecki, Sebastian Kaleta i Małgorzata Gosiewska. Lewica będzie miała trzech przedstawicieli: Adriana Zandberga, Magdalenę Biejat i Annę Maria Żukowską, a z Konfederacji wejdzie Janusz Korwin-Mike. Z komitetu PSL mandat otrzymał Władysław Bartoszewski. 13:30 Wybory 2019: kto z Warszawy znajdzie się w sejmie? Najwięcej posłów i posłanek z Warszawy pochodzić będzie z list Koalicji Obywatelskiej. Będzie to na pewno Małgorzata Kidawa - Błońska. Mandat otrzymają także Katarzyna Lubnauer, Dariusz Rosati i Michał Szczerba. Na ten moment mandat przypadnie zapewne także Aleksandrze Gajewskiej, Urszuli Zielińskiej, Katarzynie Piekarskiej, oraz Joannie Fabisiak. W sejmie znajdą się zapewne Paweł Potoroczyn i Dorota Łoboda. Wiemy już, że na miejskiej zasiądzie kontrowersyjna kandydatka KO, Klaudia Jachira.

Z list PiS w sejmie znajdzie się z pewnością Jarosław Kaczyński. O mandat walczą jeszcze Mariusz Kamiński, Sebastian Kaleta, Jarosław Krajewski, Paweł Lisiecki i Małgorzata Gosiewska. To osoby, które mają największe szanse na znalezienie się na wiejskiej. W sejmie znajdzie się także z dużym prawdopodobieństwem Janusz Korwin - Mikke (Konfederacja). Pierwszy raz po 26 latach. (13:00) Trzy posłanki Lewicy, jeden poseł Wiemy już także, że w sejmie znajdzie się cztery osoby startujące z warszawskich list Lewicy. Bedą to: Magdalena Magdalena Biejat, Anna Maria Żukowska, Anna Tarczyńska i Adian Zandberg. (12:20) Kto do Senatu? Wyborach do senatu Warszawa została podzielona na kilka okręgów. W okręgu numer 40 mandat trafi do Joanny Hibner (KO) lub Jan Żaryn (PiS).

W okręgu nr 43 o wejście do senatu walczyli Barbara Borys - Damięcka (Koalicja Obywatelska), Monika Jaruzelska (Lewica) oraz Włodzimierz Jaworski (PiS). Z okręgu 44 o mandat walczą Paweł Kasprzak (KO), Marek Rudnicki (PiS), Kazimierz Ujazdowski (KO). Wiemy już, że do Izby Wyższej parlamentu nie wejdzie natomiast Monika Jaruzelska.

(11:00) KO wygrywa Warszawę. PIS z drugim wynikiem 42.25% dla Koalicji Obywatelskiej, 27.7% dla Pis - tak prezentują się wyniki wyborów w Warszawie. Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica - 18.1%, potem zaś Konfederacja (18.1%) oraz PSL (4.76%). (9:45) Zdecydowana przewaga Koalicji Z cząstkowych wyników wyborów wynika, że we wszystkich dzielnicach Warszawy zwyciężyła Koalicja Obywatelska. Najwyższy wynik zanotowało Prawo i Sprawiedliwość na Targówku – 36,56 proc., Koalicja ma tu tylko nieznaczną przewagę - 37,72 proc. Na Ursynowie KO wygrywa zdecydowaną większością - 48,13 do 23,33 proc. Rekordowe poparcie Koalicja zdobyła w Wilanowie. Tu na przedstawicieli głównej siły opozycyjnej głosowało 54,53 proc. wyborców. Na PiS jedynie 18,82 proc. (9:30) Kidawa Błońska przed Kaczyńskim Znamy wyniki z 873 z 1107 komisji. Na tym etapie Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej wygrywa nz Jarosławem Kaczyńskim. Liderka KO zgromadziła 286 747 głosów, czyli 30,23 procent głosów oddanych w warszawskim okręgu wyborczym. Prezes PiS zgromadził 172 778 głosów (18,22 proc.).

Na podstawie danych z 873 z 1107 warszawskich obwodowych komisji wyborczych wyłania się powoli obraz wyborczych preferencji mieszkańców Warszawy. Wciąż niedokładny, bo znamy rezultaty z kart do głosowania zaledwie 78,86 procent głosujących. W nieformalnym wyścigu "jedynek" list poszczególnych komitetów wyborczych Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej wygrywa na tym etapie z Jarosławem Kaczyńskim z PiS. Liderka KO zgromadziła do tej pory 286 747głosów, a więc 30,23 procent głosów oddanych w warszawskim okręgu wyborczym (nr 19). Prezes PiS otrzymał 172 778 głosów (18,22 proc.).

Adrian Zandberg z Lewicy ma na tę chwilę 94 447głosów (9,96 proc.), Władysław Teofil Bartoszewski z PSL 21 071 (2,2 proc.), a Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji 38 775głosów (4,09 proc.).

Na "jedynkę" Lewicy oddano 94 447 głosów (9,96 proc.), zaś Władysław Teofil Bartoszewski z PSL zgromadził w Warszawie do godziny 9:30 2,2 proc wszystkich głosów. To wynik gorszy niż rezultat Janusza Korwin - Mikke (Konfederacja), który otrzymał 38 775głosów (4,09 proc.) (9:00) Wybory 2019, wyniki: Kidawa - Błońska przed Kaczyńskim Cząstkowe wyniki wyborów z 400 obwodowych komisji wskazują m.in. przewagę "jedynki" KO. Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej wygrywa na tym etapie z Jarosławem Kaczyńskim (PiS). Kandydatka Koalicji Obywatelskiej zdobyła jak na razie 223 186 głosów, a więc 29,81 procent głosów oddanych w warszawskim okręgu wyborczym. Prezes PiS otrzymał poparcie na poziomie 140 596 głosów (18,78 proc.).

Wedle tych samych cząstkowych wyników Adrian Zandberg z Lewicy zdobył 74 168 głosów (9,91 proc.), Władysław Teofil Bartoszewski z PSL 16 210 (2,16 proc.), a Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji 31 176 głosów (4,16 proc.). Dominację KO widać natomiast na Mokotowie. Tu komitet zdobył 43,32% głosów, przy 26,46% dla Prawa i Sprawiedliwości, 20,31% dla Lewicy, 5,76%. dla Konfederacji i 4,15% dla PSL. Diametralnie różne od wyników Warszawy są jednak te, które podaje PKW dla miejscowości podwarszawskich. Okalające stolice powiaty wybrały PiS - 41,8% głosów, za nim uplasowała się KO - 28,2%, Lewica (12,6%), PSL – 8,7%, Konfederacją – 6,4% Koalicją Bezpartyjnych i Samorządowców – 2%

(8:00) Wybory 2019: Warszawa. Wyniki cząstkowe Wedle wyników cząstkowych, na pierwszym miejscu w Warszawie uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 46,07% głosów, jednak cząstkowe wyniki obliczono, biorąc pod uwagę 139 829 głosów. W Wyborach do senatu pewne są jak na razie dwa mandaty: Jolanty Hibner (KO) i Jana Żaryna (niezrzeszony) - wynika z cząstkowych wyników na godzinę 8:00, które podała PKW. (7:40) Wybory 2019: Frekwencja w Warszawie nie będzie rekordowa Rekordowe kolejki do urn, brak kart do głosowania i frekwencja na poziomie 84% w jednej z komisji na Bielanach - tak pod kontem uczestnictwa prezentowały się wybory w Warszawie. Ambicją władz miasta było poprawienie wyniku frekwencji z ostatnich wyborów samorządowych, która wynosiła 67%. Frekwencji tej nie udało się jednak najprawdopodobniej pobić. Z opublikowanych przez PKW informacji wynika, że do godziny 17:00 w Warszawie głosowało 54,86% uprawnionych, zaś w całym województwie mazowieckim 49,59%.

(7:00) Warszawa: Wyniki wyborów potwierdzą sondaże? Stolica za koalicją W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców wygrała KO ze znaczącą przewagą nad partią rządzącą. PiS zebrał w tych miejscach 26,9%, Platforma Obywatelska wraz koalicjantami - 41,1%. Podobnie wysoko przedstawia się wynik lewicy - 19,2% głosów w dużych miastach w stosunku do wyniku 12,4% w całym kraju (wyniki late poll, Ipsos). To wciąż jednak wyniki sondażowe, opublikowane przez TVP. Poznaliśmy jak na razie jedynie rezultaty wyborów w części obwodowych komisji. Szczególnie jedna wzbudza wśród wyborców sporo emocji. Na Żoliborzu, w obwodzie, w którym głosował lider PiS Jarosław Kaczyński, Koalicja Obywatelska otrzymała aż 40% wszystkich głosów - donosi Gazeta Wyborcza. Na dokładniejsze wyniki dla całego miasta przyjdzie nam jeszcze poczekać. W powyborczy poniedziałek do godziny 8:00 PKW podała wyniki z części obwodowych komisji.