Wybory parlamentarne 2019. Wyniki: Lewica w euforii. SLD trzecią siłą w Sejmie. Relacja ze sztabu [ZDJĘCIA]

Pomimo tego, że impreza na której przedstawiciele lewicowych ugrupowań z niecierpliwością i nadzieją czekali na ogłoszenie wstępnych wyników, miała rozpocząć się dopiero przed godz.21.00, to przygotowania zaczęły się o wiele wcześniej. Sztab Lewicy, a w zasadzie jej najmłodsi przedstawiciele, byli w gotowości na długo przed godz. 19.00. W trakcie rozmów zastanawiali się, czy będą mieli co świętować tego wieczoru. Część z nich, stojąc przed budynkiem klubu - zapytana przez organizatora - zaczęła obstawiać wyniki wyborów. Większość spodziewała się poparcia na poziomie między 8 a 12 procent. Co bardziej optymistyczni krzyczeli, że będzie 19.

W niedzielę na warszawskim Mokotowie, przy ul. Racjonalizacji, z daleka można był dostrzec tłum młodych ludzi ubranych w białe koszulki. Po podejściu bliżej do z gromadzonych okazywało się, że są to działacze Lewicy. Bowiem tego dnia w Klubie Las na mokotowskim zagłębiu biurowców - zwanym potocznie „Mordorem” działacze tego ugrupowania mieli usłyszeć wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych.

Chwilę później z jego ust padło hasło: „Idziemy na próbę!”. Młodzież podeszła do dużego stołu, wzięła w ręce chorągiewki i flagi i ruszyła na salę, gdzie poinstruowana została szczegółowo o swojej roli tego wieczoru.

Dziennikarze, którzy zajęli przeznaczone dla mediów stanowiska zastanawiali się czy w tych wyborach „coś się przewróci do góry nogami”. Inni twierdzili, że wiedzą już, iż wynik będzie oscylował w granicach 13 procent.

Kilkanaście minut po 20.00 sala zapełniła się po brzegi zaproszonymi gośćmi. Z tłumu co jakiś czas dochodził donośny śmiech, część z przybyłych rozmawiała, inni robili sobie zdjęcia. Na dużym czarnym telebimie wyświetlono zegar, który odliczał czas do ogłoszenia wyników. Można było odnieść wrażenie, że Lewica postawiła na młodość, bo to właśnie młodych ludzi było tego dnia na sali najwięcej. Co jakiś czas młodzież obserwując relację w telewizji z mokotowskiej sali zaczynała krzyczeć entuzjastycznie i machać chorągiewkami Wszyscy obecni zdawali się liczyć na dobry wynik sojuszu lewicowych ugrupowań i zapomnieć już o porażce SLD sprzed czterech lat.