Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w Mławie w 1 turze? Lista lokali wyborczych

Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 – Kto dostał się do Sejmu i Senatu Mława

Kto wygrał wybory w Mławie? Sprawdź listy kandydatek i kandydatów do Sejmu i Senatu i przekonaj się, kto uzyskał najwięcej głosów. Kogo wybrali do Parlamentu w 2019 roku mieszkańcy Mławy? Zobacz, kto dostał się do Sejmu z okręgu nr 16 i będzie nas reprezentować właśnie jako poseł...