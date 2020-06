Wybory prezydenckie 2020. Jak głosujemy w gm. Nowy Korczyn? Wyniki 1. tury wyborów - czego się spodziewać?

Monopoly "Warszawa. Dwudziestolecie Międzywojenne". Zagraj i przenieś się do innej epoki

Warszawa wreszcie na planszy do Monopoly. Podczas festiwalu "Warszawa jest trendy" zobaczymy nową planszę do tej klasycznej gry z naszą stolicą w roli głównej. I to w wyjątkowym wydaniu, bo wprost z dwudziestolecia międzywojennego.