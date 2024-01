Wybory samorządowe 2024. Znamy datę wyborów. Kiedy wybierzemy prezydenta Warszawy?

- Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia. Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności - powiedział Donald Tusk, Premier RP. To oznacza, że w przypadku Warszawy, wybierany będzie:

Wybory samorządowe 2024. Kiedy wybiorą prezydenta Warszawy?

Poprzednie wybory odbyły się w 2018 roku. Wtedy w Warszawie zarejestrowało się 1 343 702 wyborców. Przed tamtymi wyborami uchwalono dwie ważne zmiany. Po pierwsze, wybory samorządowe odbywać się będą co pięć lat (wcześniej co cztery). Po drugie, prezydentem lub burmistrzem miasta można być jedynie przez dwie kadencje.

Kto będzie startował w wyborach samorządowych w Warszawie?

Na razie nie ma potwierdzonych kandydatur. Według wstępnych przypuszczeń o drugą kadencję będzie ubiegał się Rafał Trzaskowski. Wystartuje on prawdopodobnie jako kandydat Koalicji Obywatelskiej. Zarówno Lewica, jak i Trzecia Druga szykują się do wystawienia swojego kandydata. Swoją kandydaturę zgłosi też na pewno Prawo i Sprawiedliwość. Na pewno nie będą tu jedyne propozycje.

Wybory samorządowe 2024. Nowe okręgi wyborcze

Komisarz Wyborczy w Warszawie zmienił podział na okręgi wyborcze w stolicy. Dotyczy to radnych, którzy trafią do Rady Warszawy. Od najbliższych wyborów samorządowych wygląda to następująco: