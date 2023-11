Wybuch na Gocławku. W pustostanie eksplodowała butla z gazem. Poparzony mężczyzna trafił do szpitala

Wybuch butli z gazem w pustostanie na Gocławku. Do zdarzenia doszło 1 listopada wieczorem. Huk był słyszalny z daleka, co zaalarmowało mieszkańców. Okazało się, że to wybuch butli z gazem.

"Do zdarzenia doszło w środę około godziny 19 w dwukondygnacyjnym pustostanie, w jednym z pomieszczeń na parterze. Po przybyciu na miejsce zastaliśmy na zewnątrz poparzonego mężczyznę, którego przekazaliśmy zespołowi ratownictwa medycznego. Z poparzeniami twarzy i rąk został przetransportowany do szpitala" - powiedział st. asp. Bogdan Smoter z biura prasowego stołecznej straży pożarnej.

Strażak przekazał, że siła wybuchu była na tyle duża, że z budynku wyleciały okna. Na miejscu pracowały 3 zastępy straży pożarnej, grupa operacyjna miasta oraz inne służby - gazownicy, energetycy. Był też Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Źródło: PAP