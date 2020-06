Wybuch w bloku na Ursynowie. Blok komunalny na ul. Kłobuckiej przeżył horror. Wybuchła hulajnoga elektryczna?

W sobotę, 6 czerwca przed godz. 8, w jednym z mieszkań bloku komunalnego przy ul. Kłobuckiej na Ursynowie doszło do wybuchu. W lokalu przebywała matka z dwójką dzieci. Mieszkanie zostało całkowicie zniszczone. Policja podejrzewa, że doszło do wybuchu hulajnogi elektrycznej, która była podłączona do ładowarki.