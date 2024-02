Wybuch w Rotundzie PKO. Wielka katastrofa w centrum Warszawy. "Budynek napęczniał jak bańka mydlana"

Czwartek. Godzina 12.37. Rok 1979. W budynku Rotundy PKO, na rogu Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich właśnie trwały przygotowania do przejęcia pracy przez drugą zmianę. W środku ok. 170 pracowników i mniej więcej 300 klientów. Nagle potężny huk. Budynek napęczniał niczym bańka mydlana, nieco uniósł się nad ziemię i pękł. Z okien wyleciały niemal wszystkie szyby.

Gaz powoli przedostawał się do budynku banku. Nie mógł stamtąd szybko ulecieć, bowiem nie działała klimatyzacja. Podobno pracownicy skarżyli się, że czują gaz. Przyczyną awarii - podaną przez zespół badawczy - była zbyt mocno dokręcona śruba rury z gazem. W tym miejscu miał zrobić się wyłom, który doprowadził do katastrofy.

Ale wybuchu nie byłoby, gdyby nie pogoda. Gaz z zepsutego zaworu (inspekcja miała miejsce pół roku wcześniej) ulatywałby na powierzchnię. Nie mógł, ponieważ "góra" była zmarznięta i przysypana śniegiem. Trwała właśnie "zima stulecia". Metan stopniowo, innymi rurami, przepływał do budynku, w którym wentylacja nie działała prawidłowo. Podobno na chwilę przed eksplozją jedna z pracownic wyszła do piwnicy i zapaliła papierosa.

Akcja ratownicza w centrum miasta

Wybuch było słychać w całym centrum Warszawy. Zniszczone zostało ok. 70 proc. budynku. Na miejscu niemal natychmiast pojawili się strażacy i policjanci. Z kurzu i dymu wyłonił się także tragiczny obraz. Betonowe elementy walające się po ruinach budynku, kołyszące się żaluzje w oknach bez szyb. I tłumy, które rzuciły się do pomocy. W budynku, w chwili wybuchu, znajdowało się niemal 500 osób. Większość wymagała natychmiastowej pomocy. Doktor, która była pierwsza na miejscu, krzyknęła do dyspozytora, by wysłał tu wszystkie karetki, jakie są w Warszawie.