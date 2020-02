Wycinka drzew na Pradze jest konieczna. Bez niej czeka nas powódź?

Na Wybrzeżu Helskim powstaje zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Ma ochronić Pragę, w tym między innymi warszawskie ZOO, przed skutkami ewentualnej powodzi. By było to jednak możliwe, potrzebna jest wycinka drzew rosnących tuż przy brzegu Wisły. W miejscu, gdzie rosną drzewa, powstać ma ścieżka dla rowerów, oraz mur przeciwpowodziowy.

Wycinka tak, parking - nie?

Nie wszystkim się to jednak podoba. Przeciwko wycince drzew protestowali od wczoraj warszawscy aktywiści. Dziś na ich zarzuty odpowiedział prezydent miasta. - Przygotowywany przez lata projekt przewiduje, że wzdłuż Wybrzeża Helskiego, po jego zachodniej stronie, powstanie mur zabezpieczający. Będzie wchodził w głąb ziemi na co najmniej osiem, a momentami nawet na trzynaście metrów. Lokalizacja muru została wybrana po żmudnych badaniach geologicznych – planowany jest w optymalnym miejscu. To właśnie konstrukcja i lokalizacja tego muru powoduje, że ściętych musi być 266 drzew - poinformował na swoim Facebooku Rafał Trzaskowski.