Wyjątkowa chwila dla strażaków z Garwolina. Podpisano umowę na budowę nowej komendy. Obecna to magazyny z lat 50-tych

Uroczyste podpisanie umowy na budowę nowej komendy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie

- W Komendzie Państwowej Straży Pożarnej miało miejsce podpisanie umowy na pierwszy etap budowy nowej komendy. Komenda dla strażaków powstanie w strefie przemysłowej na terenie Garwolina. Będzie to nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku, obiekt na który strażacy czekali już od wielu lat. Budowa jest możliwa dzięki ustawie modernizacyjnej dla służb mundurowych, która przewidziała inwestycje tego typu - powiedziała podczas uroczystości podpisania umowy Maria Koc, senator RP.

- Obecna komenda to budynek z lat 50. dostosowany do potrzeb straży pożarnej, ale kiedyś były to magazyny. Na tamte czasy była to jedyna możliwość i tak to wykonano, natomiast odkąd rozpocząłem pracę w Garwolinie myślałem o tym, aby coś zmienić. Budynek jest stary i nigdy nie będzie do końca funkcjonalny dla strażaków. Po rozmowach ze starostą pozyskaliśmy działkę, a następnie środki w ramach ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych - mówił Krzysztof Tuszowski, Komendant PSP w Garwolinie.