Wyjątkowy koncert w Sali Koncertowej UMFC już 14 grudnia!

Już 14 grudnia zapraszamy Państwa na wyjątkowy koncert! Usłyszymy największe przeboje świąteczne w wykonaniu znakomitych artystów: Justyny Bojczuk, Jakuba Kurkowskiego, Edwina Nowaka-Grelowa oraz SANAH. Towarzyszyć im będzie wspaniały zespół jazzowy i trio smyczkowe, wykonując aranżacje przygotowane specjalnie na tę okazję przez absolwenta naszej Uczelni Jacka Sienkiewicza, znanego z zespołu Kwiat Jabłoni.

W programie m. in. White Christmas, Let it snow, Last Christmas, Baby it’s cold outside, Sleigh ride, Jingle bells, Santa Claus is coming to town czy Z kopyta kulig rwie

Wykonawcy:

SANAH

Justyna Bojczuk

Jakub Krukowski

Edwin Nowak-Grelow

Paweł Chaberski – fortepian

Jakub Wydrzyński – saksofon

Maciej Dobrzański – kontrabas

Jan Gralla – perkusja

Kamila Owsiany – skrzypce

Dominika Marciniak – altówka

Bernadetta Wieczerzyńska - wiolonczela