Wyjechał na ulice Mazowsza wrakiem. Auto miało m.in. folię zamiast szyby. "Kierowca nie widział w tym niczego nagannego"

Folia zamiast szyby, uszkodzony zderzak. Wyjechał na ulice autem w tragicznym stanie

W zeszłym tygodniu we wsi Baniocha funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki zwrócili uwagę na srebrną skodę, której stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. Mundurowi zatrzymali więc kierującego do kontroli drogowej, by dowiedzieć się, dlaczego wybrał się w podróż autem, którego stan ewidentnie wyklucza go z ruchu po drogach. 48-latek w wyglądzie swojego pojazdu nie widział jednak niczego nagannego.

Szybę boczną od strony kierującego ciężko było nazwać szybą, auto nie posiadało również kilku elementów karoserii. Kierujący stracił więc dowód rejestracyjny oraz otrzymał zakaz dalszej jazdy. Został również ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 złotych - przekazała st. asp. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

Takim autem wyjechał na ulice. 48-latek w wyglądzie swojego samochodu nie widział niczego nagannego KPP w Piasecznie