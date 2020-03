Wymarłe ulice Warszawy. Ten film wywołuje ciarki. "Mogłem z łatwością słuchać ptaków, stojąc przy rondzie ONZ"

Koronawirus, Warszawa. Prawdopodobnie większość z Was nie widziała Warszawy w takim wydaniu. Puste chodniki, na ulicach zaledwie kilka samochodów. Miejskie życie zamarło. I to w centralnym punkcie miasta, gdzie na co dzień walczymy z korkami i w tłumie przemierzamy miasto. Zobaczcie ten krótki film, na którym Warszawa jest przerażająco pusta. Dalsza część tekstu poniżej.