Wyniki EKSTRA PENSJA 13.06.2020 - jakie liczby wylosowano w sobotę w Ekstra Pensja?

Wyniki Ekstra Pensja 13.06.2020, 00:00. Sprawdź, jakie liczby zostały wylosowane w w sobotę. Być może tym razem do Ciebie uśmiechnęło się szczęście? Wyniki losowania gry Ekstra Pensja z 13.06.2020 publikujemy poniżej. Ekstra Pensja to jedna z gier losowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Sprawdź wyniki z w soboty 13.06.2020, zobacz wylosowane liczby i przekonaj się, czy tym razem Ekstra Pensja trafi do Ciebie.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Wyniki losowania Ekstra Pensja 13.06.2020 Znamy już wyniki losowania Ekstra Pensja, które odbyło się 13.06.2020 00:00. Przekonaj się, czy tym razem szczęście się do Ciebie uśmiechnęło i dostaniesz swoją Ekstra Pensję. Tylko pomyśl, co mógłbyś zrobić, gdybyś wylosował zwycięskie liczby w Ekstra Pensji (13.06.2020). Wylosowane w w sobotę, (13.06.2020) w Ekstra Pensji liczby to:

. Zobacz oferty Ekstra Pensja to gra liczbowa prowadzona przez Totalizator Sportowy. Zakłady na pierwsze losowanie mogliśmy zawierać 16 października 2014 roku. Wyniki tego losowania poznaliśmy 19 października 2014. Ekstra Pensja różni się od pozostałych gier tym, że wygrana nie jest wypłacana jednorazowo, a miesięcznie przez kolejnych dwadzieścia lat. Wybierz 5 liczb z 35 i 1 liczbę z 4 Liczby możesz typować samodzielnie lub skorzystać z opcji losowania metodą chybił-trafił. Tymi samymi liczbami możesz zagrać nawet w kolejnych 8 losowaniach. Na blankiecie skreślasz 5 z 35 liczb oraz nawet wszystkie liczby z 4. Wysokość wygranej jest w Twoich rękach Możesz zagrać nawet o 50 tys. złotych miesięcznie, wypłacanych Ci co miesiąc przez 20 lat. Wysokość wybranej pensji zaznaczasz na blankiecie. Pamiętaj, aby zachować kupon z Twoimi zakładami Ekstra Pensji. Jest on nie tylko niezbędny, by sprawdzić wyniki losowania Ekstra Pensji, ale przede wszystkim jest podstawą wypłaty wygranej. Czy wyniki losowania Ekstra Pensji były dla Ciebie szczęśliwe? Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 21:40. Wyniki losowania Ekstra Pensji publikujemy u nas, są też na stronach Lotto. Przebieg losowania Ekstra Pensji możesz śledzić na żywo w studiu Lotto - online lub w TVP Info. Dla kogo wyniki losowania Ekstra Pensji okazały się szczęśliwe? 15 października 2017 roku osoba z Warszawy sprawdziła wyniki losowania Ekstra Pensji i ku swojej wielkiej radości odkryła, że co miesiąc będzie otrzymywać 50 000 złotych. Choć taki szczęściarz jest tylko jeden, to jest też osoba z Niemcza, której wyniki losowania Ekstra Pensji przyniosły dodatkowe 15tys. złotych. A czy ty już sprawdziłeś wyniki losowania Ekstra Pensji i wiesz, czy możesz się cieszyć z dodatkowych pieniędzy? Ile można zarobić za bycie w komisji wyborczej? Wideo