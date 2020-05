Wypadek na Grochowskiej. Kierowca już usłyszał zarzuty. Zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny dla obywatela Gruzji

Wypadek na Grochowskiej

W piątek, 1 maja doszło do groźnego zdarzenia w rejonie ulic Grochowskiej i Międzyborskiej. Osobówka wjechała w przystanek tramwajowy, na którym jeszcze chwilę wcześniej oczekiwali pasażerowie. W momencie zdarzenia byli już w tramwaju, który jeszcze stał na przystanku. Kierowca oddalił się z miejsca wypadku, zostawiając w aucie ranne pasażerki. Pogotowie przewiozło je do szpitala. Jeszcze tego samego dnia został on zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji. Jak informowała warszawska policja - kierowca był pod znacznym wpływem alkoholu.