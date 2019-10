Wypadek na Sokratesa: Kierowca BMW jechał osiedlową ulicą 130km/h. ZDM zapowiada montaż progów zwalniających przed przejściami dla pieszych

Budowę szerszych wysepek dla pieszych

Zwężenie ulicy do jednego pasa w każdym kierunku i wyznaczenie lewoskrętów

Wyznaczenie pasów do parkowania przy krawężnikach

Montaż progów zwalniających i elementów uspokojenia ruchu

Wymianę oświetlenia ulicy

ZDM na poprawę bezpieczeństwa na warszawskich drogach chce w 2020 r. przeznaczyć dodatkowe 10 mln złotych. To może jednak nie wystarczyć. - Dopóki w naszym społeczeństwie będą funkcjonowały osoby, które zdolne są do tego, by jeździć samochodami nieprzystosowanymi do poruszania się po publicznych drogach, z prędkością 130 km/h, dopóki my będziemy takie osoby tolerować na drogach, to nawet setki milionów złotych przeznaczonych na bezpieczeństwo nie uchronią nas przed takimi wydarzeniami jak to, które miało miejsce w niedzielę na Bielanach - zakończył Puchalski.