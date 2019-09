Wypadek Piaseczno. Karambol między Piasecznem a Górą Kalwarią

Jak informuje piaseczyńska policja, do karambolu doszło przed godziną 14 w miejscowości Solec. Według wstępnych ustaleń, kierujący jednym z pojazdów z nieznanych przyczyn musiał gwałtownie zahamować, a zbyt mała odległość między pojazdami doprowadziła do tego, że zderzyło się aż sześć aut. To dwie ciężarówki i cztery samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.

W efekcie karambolu powstały duże utrudnienia, policja apeluje do kierowców jadących od strony Warszawy na południe, by szukali innych dróg. Wyznaczone zostały objazdy, a policjanci kierują ruchem. Rozbite samochody są już usuwane z drogi, a droga krajowa numer 79 powinna być przejezdna po godzinie 17.

