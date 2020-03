Wypadek w metrze. Pod pociąg wpadła osoba. Zamknięte cztery stacje w centrum

Warszawa na wynos. Jak i gdzie zamawiać w czasach koronawirusa?

Jedzenie - to oczywiste - możemy zamówić z dostawą do domu. Ale co z zakupami, lekami czy przesyłkami, które trzeba przewieźć między pracownikami? Sprawdzamy, jak działa "Warszawa na wynos" i co możemy załatwić nie wychodząc z domu.