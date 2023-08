Wypadki w Warszawie. Lipiec miesiącem bez śmiertelnego wypadku drogowego. "Takie miesiące w stolicy zdarzają się rzadko"

W ubiegłym miesiącu na liście śmiertelnych wypadków w stolicy widnieje liczba zero. To drugi taki miesiąc w tym roku. Ofiar śmiertelnych nie było też w marcu. Wtedy drogowcy zanotowali 2,5-miesięczny okres - od początku lutego do drugiej połowy kwietnia - bez żadnego wypadku śmiertelnego.

Takie miesiące w dwumilionowej Warszawie zdarzają się rzadko. Poprzednio w grudniu 2019 r. i w kwietniu 2016 r. Z roku na rok ofiar wypadków drogowych w stolicy jest jednak coraz mniej - przekazał ZDM.