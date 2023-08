Wyprowadzki z Warszawy coraz modniejsze. Dokąd? Znamy ranking miejscowości. "Tanie mieszkania, cisza i spokój"

– Idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy poszukują czegoś bardziej kameralnego, jest zakup domu w jednej ze spokojniejszych lokalizacji w pobliżu stolicy. Do najciekawszych propozycji bez wątpienia należą Michałowice i Lesznowola - mówi Martyna Budziszewska, zestawiając je z Pruszkowem czy Piasecznem. Trzeba się jednak liczyć z tym, że większe podmiejskie miejscowości są lepiej skomunikowane i w mniejszych musimy w dużej mierze oprzeć się na transporcie własnym - chociaż akurat Michałowice znajdują się w pobliżu linii WKD. Ten przewoźnik pracuje nad zwiększeniem przepustowości, o czym więcej tutaj. Michałowice to prężnie rozwijająca się wieś położona w powiecie pruszkowskim, tuż przy granicy z Ursusem i Włochami. Zamieszkuje ją nieco ponad 3 tys. osób. W okolicy znajdują się liczne sklepy, apteki i ścieżki rowerowe. Przejazd pociągiem ze stacji kolejowych WKD1 i WKD12 Michałowice do Warszawy trwa niespełna 18 minut. Samochodem do centrum można dojechać trasą S8 i Alejami Jerozolimskimi - trasy te jednak bywają też często zakorkowane. Kolejne miasto na następnej stronie >>>

materiały prasowe