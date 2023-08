Suma oszacowania wynosi: 741 000,00 zł Cena wywołania wynosi: 555 750,0 zł Szczegóły: Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Borówek, gminie Siennica, powiecie mińskim, województwie mazowieckim. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 88/2 i 97 o powierzchni 5 114,00 m2, dz. ew. nr 15 o powierzchni 1400,00 m2, dz. ew. nr 16 o powierzchni 1430,00 m2, dz. ew. nr 100 o powierzchni 3000,00 m2 - łączna powierzchni działki gruntowej wynosi 10944,00 m2. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Na działkach ew. nr 88/2 i 97 usytuowany jest budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostojącej, parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 128,70 m2 Budynek Składa się salonu z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, łazienki, garderoby, korytarza, przedpokoju, pomieszczenia gospodarczego oraz kotłowni. W budynku dostępne są instalacje elektroenergetyczne, c.o. ( piec na paliwo stałe), ( do kuchenek gazowych podpięte butle), kanalizacyjna ( szambo), wodociągowa z sieci miejskiej. Nieruchomość położona jest na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica. Oferta Kolejne nieruchomość na następnej stronie >>>

