Wyprzedaż garażowa w dzielnicy Włochy. Mieszkańcy Warszawy sprzedawali prawdziwe perełki za grosze. Co można było nabyć?

„Garażówka” w dzielnicy Włochy w Warszawie

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii, gdzie znajdziecie największe perełki, które można było nabyć w czasie wydarzenia.

Nasza redakcja wybrała się więc na sobotnią wyprzedaż, by sprawdzić, jakie przedmioty będą w sprzedaży. Na miejscu można było nabyć najróżniejsze przedmioty przez ubrania, zabawki dla dzieci, książki, meble, bibeloty czy naczynia i świeczniki.

„Uwielbiasz przedmioty w stylu retro? Szukasz nowych tytułów do swojej biblioteczki? Jesteś zwolennikiem filozofii Zero Waste? Może masz przedmioty, które chcesz przekazać w nowe ręce lub sprzedać? Jeśli na choć jedno z powyższych pytań odpowiedź brzmi tak, mamy świetne wieści: Rusza nasza nowa wyprzedaż garażowa!” – poinformowali inicjatorzy wydarzenia.

W sobotę 9 września br. roku w Artystycznym Domu Animacji w warszawskiej dzielnicy Włochy odbyła się wielka wyprzedaż garażowa. Impreza trwała od godz. 14.30 do 16.30.

„Skorzystaj z okazji! Masz zbędne rzeczy? Nie czekaj – zrób porządek i przyjdź! Czekamy na ciebie” – tak zachęcali do wzięcia udziału organizatorzy wydarzenia w mediach społecznościowych.

Wyprzedaż garażowa cieszyła się dużym zainteresowaniem i przyciągnęła wielu mieszkańców nie tylko z dzielnicy Włochy. Niektórzy przychodzili tylko pooglądać, inni szukali konkretnych rzeczy, a jeszcze inni chcieli w ten sposób dać drugie życie przedmiotom.

Było to cykliczne wydarzenie kulturalne o tematyce ekologicznej, którego cel to zachęcenie mieszkańców Warszawy do aktywnego uczestnictwa w wyprzedażach zbędnych przedmiotów.