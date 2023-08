Suma oszacowania wynosi: 443 200,00 zł Cena wywołania wynosi: 332 400,00 zł Szczegóły: Nieruchomość jest położona w środkowej części miejscowości Jachranka w gminie Serock w powiecie Legionowskim przy ulicy Maciejki 7. Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 308/1 o powierzchni 800,00 m2 w kształcie prostokąta o długości około 33m i szerokości około 24,5m. Teren działki jest płaski, zagospodarowany zielenią ozdobną. Ciągi komunikacyjne są utwardzone kostką brukową. Działka jest ogrodzona na wszystkich liniach rozgraniczenia ,ogrodzenie wykonane jest ze sztachet drewnianych zamontowanych do słupków betonowych systemowych, brama przesuwna i furtka konstrukcji metalowej. Dojazd do nieruchomości ulicą Maciejki będącą droga prywatną o nawierzchni z kostki brukowej. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 189,00 m2 w zabudowie wolnostojącej, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczanym z garażem, został wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej w 2010 roku. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej i wodociągowej ścieki odprowadzane są do własnego szamba. Budynek został wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewanie. Oferta Kolejne nieruchomość na następnej stronie >>>

