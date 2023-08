Wyprzedaże garażowe Warszawa 2023. Kolejna "garażówka" na Bazarze Różyckiego. V edycja kultowego wydarzenia

Wyprzedaże garażowe Warszawa 2023

Chcesz sprzedać, wymienić bądź nabyć ciekawe przedmioty? Organizatorzy zapraszają na V edycję wyprzedaży garażowej na Bazarze Różyckiego. Od 11:00 do 17:00 w niedziele 20 sierpnia. - Liczymy na ponad 100 wystawców, Każdy z unikatowym i niepowtarzalnym asortymentem. Jest to również świetna okazja by zapoznać się z nowym pokoleniem „straganiarzy” handlującym na Bazarze - zapraszają organizatorzy.

Wśród rzeczy, które można znaleźć na straganach: