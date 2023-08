Wyprzedaże garażowe Warszawa 2023. Raj dla poszukiwaczy skarbów w Parku Czechowickim w Ursusie. Takie perełki można kupić od mieszkańców

Wyprzedaże garażowe Warszawa 2023

Chcesz sprzedać, wymienić bądź nabyć ciekawe przedmioty? Kontynuujemy wyprzedaże. Zapraszamy wszystkich do Parku Czechowickiego w Ursusie - zapraszają organizatorzy. To kontynuacja zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego, który został złożony przez Dawida Kacprzyka. Warszawskie wyprzedaże garażowe cieszą się coraz większą popularnością. Ta w Ursusie zaprasza w sobotę 19 sierpnia w godzinach 10 - 14. To jednak nie koniec, bo już jutro kolejna organizowana jest na kultowym Bazarze Różyckiego.