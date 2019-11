Wyremontowali XIX-wieczny zabytek kolejowy. Teraz otworzą w nim McDonald's, a obok postawią Biedronkę [ZDJĘCIA]

Z uwagi na fakt, że budynek od dłuższego czasu nie był wykorzystywany na cele statutowe (...) podjęta została decyzja o jego przeznaczeniu do sprzedaży komercyjnej.

Co więcej - o dalszych losach budynku PKP pisało w ten sposób:

Jesteśmy przekonani (...) że podmiot na rzecz którego został rozstrzygnięty przetarg nie tylko we właściwy sposób dokona zabezpieczenia tego obiektu, ale wręcz doprowadzi go do stanu z czasów jego świetności.

Frytki i hamburgery w XIX-wiecznym zabytku

Jeśliby wierzyć, że w latach świetności w obiektu działał tam McDonald's, to przekonania PKP okazały się słuszne. Niestety to bardzo mało prawdopodobna teoria. Niemniej jednak już wkrótce stanie się to faktem. Firma, która odkupiła budynek postanowiła, że stworzy tam bar hamburgerami. Co więcej - obok powstanie sklep sieci Biedronka. Razem z pobliską stacją benzynową obiekty stworzą spójny kompleks handlowo-usługowy