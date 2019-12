Wyroby Naturalne - smak tradycji od pokoleń.

Żeby poznać historie firmy wyroby naturalne trzeba cofnąć się kilkadziesiąt lat wstecz. Dokładnie 35 lat temu w małej wiosce pod Tatrami w Białce Tatrzańskiej życie toczyło się prosto i nie skomplikowanie ludzie zasiedlający te tereny utrzymywali się głównie ze swojej gazdówki czyli z tego co sami wyhodowali, nazbierali. I tam właśnie między tymi ludźmi w rodzinie Goryli zrodził się pomysł, by te wszystkie przetwory co robimy dla siebie sprzedać innym.

Na efekty owego pomysłu nie trzeba było długo czekać. Na okolicznych targach turyści chętnie kupowali nasze konfitury, syropy, grzyby itp. Smak ukryty w naszych produktach przypominał klientom czasy dzieciństwa i konfitury czy syropy naszych babć. Widząc jak chętnie ludzie kupują nasze produkty nasza rodzinna firma musiała się rozwijać by sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu.

Dzisiaj firma Wyroby Naturalne posiada swoje sklepy firmowe w Białce Tatrzańskiej Bytomiu i Warszawie. Nasza manufaktura nieustannie i zgodnie z tradycyjna receptura przekazywana z pokolenia produkuje nasze wyroby. Obecnie nasze portfolio z roku na rok się powiększa w swojej ofercie posiadamy syropy takie jak syrop malinowy, syrop z pędów sosny czy syrop z kwiatu czarnego bzu, konfitury, cytrynki, miody, nalewki i wiele wiele innych. Tereny Białki Tatrzańskiej to tereny obfite również w oscypki, których u nas nie brakuje.

Wybrane specjalnie dla was zachwycają smakiem i rozpieszczają nie jedno wybredne podniebienie. Mamy również niedawno założona winnice usytuowana na zachodnio-połódniowym zboczu w przełomie rzeki Dunajca, która niebawem zaowocuje wyśmienitymi winami. Wyroby Naturalne tworzą ludzie z pasja, którzy pragną ofiarować swoim klientom produkty najwyższej jakości tworzone z najlepszych dostępnych składników.

Codziennie dokładny wielu starań by wszystkie nasze produkty cieszyły się dobra opinia i smakowały nam wszystkim. Działając w myśl zasady „ Róbmy produkty takie jakie robilibyśmy dla siebie samych” można stworzyć coś co będzie naprawdę wyjątkowe. Nie wierzysz? Przyjdź i przekonaj się sam. Wyroby Naturalne Warszawa