Wyścig po zdrowie z Medicover i Rehasport

- Spotykamy się w Warszawie pod Galerią północną na Wyścigu po Zdrowie, czyli na imprezie, która promuje zdrowy i sportowy tryb życia - tłumaczy Tomasz Więcek, PR Manager Promokraft, organizator. - Impreza skierowana jest do tych wszystkich, którzy kochają sport i zdrowie, ale też do tych, którzy nie mają czasu na przeprowadzenia badań profilaktycznych - dodaje.

W XXI wieku pracujemy bardzo dużo na siedząco, wszędzie dojeżdżamy samochodem lub komunikacją publiczną. Mówiąc krótko - prowadzimy mało higieniczny tryb życia. Jak tłumaczy ekspert, coraz więcej osób ma problemy z rożnego rodzaju dolegliwościami bólowymi. - Zrezygnujmy z samochodu, wsiądźmy na rower, pospacerujmy. Ogólnie rzecz biorąc sport możemy uprawiać zawsze i wszędzie. O każdej porze dnia i nocy - zachęca Więcek.

W strefie zdrowia Medicover i Rehasport Clinic można było zgłosić się na bezpłatne badania profilaktyczne: pomiar ciśnienia, badanie poziomu cukru, a także badanie wydolności fizycznej, czy badanie wad postawy. Do tego wspólne ćwiczenia z fizjoterapeutą oraz wykłady dotyczące bike fitting czy profilaktyki bólu pleców.

- Nasi eksperci na miejscu te dolegliwości diagnozują, znajdują ich przyczynę i mówią, jak postępować, jak funkcjonować na co dzień, żeby tych dolegliwości unikać. Jak siedzieć, jak stać, bo to też jest bardzo ważne, jak zająć odpowiednią pozycję na rowerze. Jest tutaj mnóstwo aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Są to drobne rzeczy, ale jak mamy o nich wiedzę, to jest nam łatwiej- wyjaśnia.

W miasteczku Wyścigu po Zdrowie wykonywane są podstawowe badania. Dostępny personel w szybki i łatwy sposób może stwierdzić, czy wszystko jest ok, czy jednak pojawiają się jakieś symptomy, które warto dokładniej zbadać, zainteresować się nimi. - Mamy cykl porad skierowanych do osób, które interesują się zdrowym odżywianiem albo chcą zmienić swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe- mówi Więcek.

- Zainteresowanie jest ogromne. Ludzie bardzo chętnie się badają. - Wiemy, że trzeba badania robić, ale ich w ogóle nie przeprowadzamy, bo nie mamy czasu, bo do lekarza jest daleko, bo trzeba czekać w kolejce. My tutaj te badania przeprowadzamy za darmo. Ludzie od samego rana stoją w kolejce do naszych lekarzy. Okazuje się, że wiele z tych osób odkrywa u siebie pewne mankamenty, podwyższony cholesterol, podwyższony cukier, co może prowadzić do różnego rodzaju chorób. Nasz personel wskazuje, co należy zrobić, do jakiego lekarza się udać, żeby tego typu dolegliwości zminimalizować - dodaje.