Wystawa Plakatu z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Z ponad 500 prac Jury do wystawy zakwalifikowało 44, pośród których przyznało nagrody i wyróżnienia.

Zapraszamy do oglądania zwycięskich prac na wystawach organizowanych w najbliższym czasie w Warszawie i Brukseli:

22.10.-24.11.2019 – Łazienki, Królewskie, Galeria Plenerowa, ul. Agrykola, Warszawa

25.10.-30.11.2019 – foyer Centrum Olimpijskiego PKOl, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa

18.11.-22.11.2019 – ASP Bar Area - 3D, Parlament Europejski, Bruksela

Organizatorzy:

Polski Komitet Olimpijski

Visa

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

W dniu 25 października wystawę w Centrum Olimpijskim można zwiedzać do godz. 18:00.

Poster Exhibition for the 100th anniversary of the Polish Olympic Committee

We sincerely invite everyone to the post-competition exhibitions that will take place in:

22 October – 25 November 2019 – Royal Łazienki, Outdoor Gallery, Agrykola Street, Warsaw

25 October – 30 November 2019 – Olympic Centre, foyer, 4 Wybrzeże Gdyńskie Street, Warsaw

18 November – 22 November 2019 – ASP Bar Area - 3D, European Parliament, Brussels

Organisers:

Polish Olympic Committee

Visa

Association of Polish Graphic Designers

Academy of Fine Arts in Warsaw

International Poster Biennale in Warsaw

On the 25th of October visiting exhibition in the Olympic Centre is allowed till 6 p.m. only.