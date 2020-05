Wyszedł z więzienia i znowu zaczął podpalać. Piroman-recydywista zatrzymany przez policjantów. Nieoficjalnie: to syn znanego adwokata

Jak nieoficjalnie ustaliło radio RMF FM, zatrzymany mężczyzna to syn znanego warszawskiego adwokata, już wcześniej znany policjantom. Mężczyzna na początku kwietnia po prawie 7 latach opuścił więzienie, w którym odsiadywał wyrok za podobne przestępstwa - po serii podpaleń 2011, 2012, 2013 roku trafił do więzienia na pięć lat, jednak dzień po odzyskaniu wolności w 2018 roku znów zaatakował i podpalił dwa samochody na Grochowie. Policja ujęła go następnego dnia.