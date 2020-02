Wywóz śmieci, Warszawa. Powstała petycja wzywająca Miasto do wycofania się z podwyżek cen za wywóz odpadów

Petycja do prezydenta

Póki co petycję podpisało około 1700 osób. Autorka apeluje do Rady Miasta i prezydenta Rafała Trzaskowskiego o wycofanie się z uchwały podnoszącej ceny za wywóz śmieci. "Pragniemy zauważyć, że wynagrodzenia w Polsce są na poziomie wschodnioeuropejskim, a opłaty do których Państwo nas zmuszacie na poziomie zachodnioeuropejskim. Wystarczy prześledzić opłaty za w/w usługi w państwach ościennych, poziom płac i tzw. „koszyk towarów i usług” - czytamy w petycji.

CZYTAJ TAKŻE: Kolorowe kosze-zwierzaki przy warszawskich przedszkolach. Nauczą dzieci, jak segregować odpady