Wyzwolenie Warszawy albo zmiana okupanta, czyli 17 stycznia 1945. Tych rzeczy nie odbudowano po II wojnie światowej Kamil Jabłczyński

17 stycznia 1945 roku to data, która dzieli wielu historyków i warszawiaków. Przez lata PRL-u rocznica nazywana była „wyzwoleniem Warszawy”. Inni mówili po prostu o zmianie okupanta. Faktem jest, że Niemcy zostali wygnani, a Polacy powoli mogli wracać do swoich domów, a raczej tego co z nich zostało. To także opowieść o Biurze Odbudowy Stolicy. Co zdecydowano się zostawić i odbudować, a co już nigdy do Warszawy nie wróciło? Sprawdziliśmy.