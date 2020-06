Wzrost cen w Warszawie. Czy 2020 rok przyniósł zapowiadane podwyżki? Sprawdzamy, jak zmieniły się do tej pory opłaty

zobacz galerię (13 zdjęć) Alkohol, papierosy, napoje, prąd, wywóz śmieci... w 2020 roku miała wejść w życie seria dużych podwyżek cen. Które z zapowiedzianych wzrostów opłat rzeczywiście weszły w życie i jak bardzo uszczupliły nam portfele? Przejdźcie na kolejną stronę i przeczytajcie raport. pixabay / zdjęcie ilustracyjne zobacz galerię (13 zdjęć)

Nadchodzi ogromny wzrost cen w nowym roku - taką informację często dało się słyszeć pod koniec 2019 roku. Najwyższy skok miał dotyczyć opłat m.in. za prąd, alkohol, papierosy, a nawet podstawowe produkty żywnościowe takie jak chleb. Dodatkowo stołeczny ratusz zapowiadał znaczny wzrost stawek za wywóz śmieci czy parkowanie. Po ponad pięciu miesiącach sprawdzamy, jak bardzo ucierpiały do tej pory nasze portfele. Co rzeczywiście zdrożało w 2020 roku? Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do szczegółowego raportu.