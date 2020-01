XV Bieg Wedla. Najsłodszy wyścig w Warszawie tuż-tuż!

XV Bieg Wedla - sport i słodkości w jednym

Słodycze i sport? Kto powiedział, że muszą się wzajemnie wykluczać? Wybierzcie się na XV Bieg Wedla i cieszcie się jednym i drugim. "Wydarzenie od wielu lat przyciąga amatorów aktywnego odpoczynku oraz fanów oryginalnej wedlowskiej czekolady. Dla uczestników przygotowano atrakcje, niezależnie od wieku czy biegowego doświadczenia. Na mecie smak sukcesu dodatkowo osłodzi Wedel" - zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Bieg odbędzie się już w sobotę, 8 lutego w Parku Skaryszewskim. Jego trasa na pewno przypadnie do gustu miłośnikom ruchu z dala od zgiełku ulicy. W ramach wydarzenia wydarzenia uczestnicy mają do wyboru trasy biegowe o zróżnicowanych dystansach dobranych według grup wiekowych. I tak juniorzy do lat siedmiu pobiegną na odcinku 0,25 km. Nieco starsze dzieci i młodzież do lat piętnastu będą mieli do pokonania niecałe 2 km. Dorośli rywalizować będą na dystansach 5,5 oraz 9 km, pokonując wytyczoną w parku pętlę 3 lub 5 razy.

Szukacie czegoś więcej? A co powiecie na malowniczą trasę dla fanów nordic walking oraz atrakcję O-run? Dla tych, którzy nie wiedzą - to połączanie biegu przełajowego z biegiem na orientację. Idealna propozycja dla osób z niewielkim doświadczeniem w nawigacji.