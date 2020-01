XX Parada Równości 2020. Znamy datę kontrowersyjnego wydarzenia

XX Parada Równości 2020 odbędzie się 20 czerwca. Głównym motywem oprawy graficznej wydarzenia jest dżungla, co nawiązuje do jednego z postulatów parady wzywającego do ochrony środowiska. "Nadchodzi wielkie święto miłości i akceptacji" – zaprasza Julia Maciocha, prezeska Fundacji Wolontariat Równości. Dalsza część artykułu poniżej.

XX Parada Równości 2020 - znamy datę Ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem obowiązkiem państwa, małżeństwo i związek partnerski prawem każdego obywatela, miasta otwarte przyjazne dla lokalnej społeczności, dość chamstwa – żądamy debaty, równość płci podstawą demokratycznego państwa - to tylko niektóre postulaty Parady Równości w Warszawie. Na ulicę Warszawy wyjdą dziesiątki tysięcy osób maszerujących w imię równości, wolności i miłości, a miasto zaleje fala tęczy! My już nie możemy się doczekać! (...) Nadchodzi wielkie święto miłości i akceptacji - zachęca Julia Maciocha, prezeska Fundacji Wolontariat Równości, która od trzech lat organizuje kontrowersyjne wydarzenie. Dwudziesta już edycja Parady Równości odbędzie się 20 czerwca. Głównym motywem oprawy graficznej wydarzenia jest dżungla, co nawiązuje do jednego z postulatów parady wzywającego do ochrony środowiska. Choć mamy dopiero styczeń, zainteresowanych wydarzeniem na Facebooku jest już ponad 12 tys. osób. Choć podobne imprezy odbywają się w wielu polskich miastach, Parada Równości w Warszawie to największe tego typu wydarzenie w naszym kraju (a także w całej Europie Środkowo-Wschodniej). Rok temu uczestnicy marszu spotkali się przed Pałacem Kultury i Nauki. Stamtąd przeszli ulicami Świętokrzyską, Marszałkowską, Waryńskiego, al. Armii Ludowej, al. Niepodległości, Chałubińskiego, Alejami Jerozolimskimi przed PKiN. Według organizatorów, w wydarzeniu wzięło udział ponad 80 tys. uczestników. Więcej informacji na stronie Parady Równości Zobaczcie też: Wegański mus ujędrniający biust i mydło o zapachu paczuli. Naturalne kosmetyki podbijają świat Wideo