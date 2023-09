XXIX Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym. Sto tysięcy osób na dwudniowej imprezie. Dyrektor Sławomir Piotrowski o sukcesie wydarzenia

Myślę, że udało się nie tylko dorównać zeszłorocznemu sukcesowi, ale nawet go przebić. W zeszłym roku była owocna głównie sobota, ponieważ w niedziele zmieniła się pogoda. (...) Dziś możemy śmiało mówić że w tym roku odwiedziło nas nawet 100 tysięcy osób. To o tyle symboliczne, że Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego obchodzi w tym roku 100 lat swojego istnienia. Cieszymy się, bo możemy mówić o pełnym sukcesie, widzimy jak dużo jest zwiedzających, jak dużo jest firm, które prezentują swoje produkty (...) Przy okazji tego wydarzenia nie zapominamy o ofercie instytucji naukowych, szkół wyższych, uniwersytetu w Siedlcach, szkoły rolnicze, instytuty. Pojawili się przedstawiciele Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Panie Dyrektorze, powoli zbliżamy się do końca dwudniowej imprezy. Czy możemy mówić o powtórzeniu zeszłorocznego sukcesu? Czy to już czas na wstępne podsumowanie?

Ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu cieszyło się to wydarzenie przez dwa dni. Dlatego chciałem podziękować pracownikom Mazowieckiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego za wysiłek włożony w organizacje tej imprezy. Dziękujemy za współpracę miastu Siedlce, Polskiej Federacji Hodowców Bydła, Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 i innym zrzeszeniom. Dzięki tym współpracom od 18 lat udaje nam się organizować to wydarzenie. Kiedy przenosiliśmy je na siedleckie błonia w 2007 roku nie sądziliśmy, że tak szybko uda nam się urosnąć do takich rozmiarów.

Wspomina Pan o tym jak wiele osób z regionu tu przyjechało. Skąd dokładnie? Siedlce leżą już na granicy województwa mazowieckiego, historycznie o tych rejonach mówiło się już Podlasie. Jak to teraz wygląda?

Obecnie zjeżdżają tu na naszą imprezę ludzie z całego regionu i należy przez to rozumieć obszar większy niż dawne województwo siedleckie. Pojawiają się osoby niemal z całego województwa mazowieckiego, odwiedzają nas z województwa lubelskiego czy podlaskiego. Są wystawcy z innych zakątków kraju, a nawet zagranicy. Mamy nawet gości z Ukrainy, Niemiec czy Litwy.