YoungCoders.io– nowa szkoła programowania w Warszawie.

Według danych z 2018 w Polsce brakuje 50 tysięcy programistów. Czy to wystarczający powód, by stwierdzić, że warto uczyć dzieci programowania? - Zdecydowanie, tak ! To nie tylko umiejętność tworzenia kodu, ale i nauka logicznego myślenia, które przydaje się w codziennym życiu.

Pomysł na weekendowe kursy programowania dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat narodził się w Warszawie, gdzie pięciu pasjonatów programowania realizowało wspólnie projekt systemu sprzedażowego dla jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych. Piotr Prusiński, Tomasz Okraska, Dominik Waśniowski, Bartosz Bobrek oraz Radosław Filip we wrześniu 2019 pod szyldem YoungCoders.io uruchomią szkolenia w sześciu polskich miastach: Warszawie, Łodzi, Nowym Dworze Mazowieckim, Łowiczu, Andrespolu i Krośnie. Jeszcze dekadę temu niewiele osób by pomyślało, jak szeroką drogę rozwoju może oferować programowanie, wiele możliwości rozwoju technicznego, a także swobodę w wyborze wymarzonego pracodawcy. W środowisku IT coraz popularniejszą formą pracy jest praca zdalna. Dzięki niej można mieszkać w swoim ulubionym miejscu i pracować jednocześnie w środowisku międzynarodowym. Połączenie zabawy i nauki jest idealnym przepisem na sukces, dzięki czemu już od najmłodszych lat dzieci wykorzystują naturalny potencjał i ciekawość świata do nauki programowania i doskonalenia umiejętności cyfrowych. Dzięki temu w przyszłości z łatwością odnajdą się na rynku pracy. Nauka programowania to nie tylko dodatkowa umiejętność, którą można rozwijać tak samo, jak inne zainteresowania takie jak sport czy sztuka. Jak potwierdzają założyciele YoungCoders.io to przede wszystkim nauka myślenia logicznego oraz algorytmicznego, przydatna nie tylko w karierze zawodowej ale w codziennym życiu. Uczestnicy naszych kursów mogą spróbować swoich sił poznając program Scratch. Zajęcia odbywają się w 2 blokach 45 minutowych grupach do 10 osób. Zajęcia rozpoczynamy w drugiej połowie września 21.09. Zapraszamy na lekcję pokazową 06.09 od godziny 17.00. Adres: ul. Humańska 8,Warszawa. Zapisy na lekcje pokazowe i kurs na stronie https://youngcoders.io/zapisy/ Informacje o kursach programowania dostępne są na stronie www: https://youngcoders.io Jesteśmy również na Facebooku: https://www.facebook.com/Youngcodersio-727760484310087/ Zapraszamy!