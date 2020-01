Z Jabra Engage – sam w biurze

„40 inżynierów spędziło ponad 115 000 godzin w dziale badań i rozwoju, aby utworzyć najbardziej wydajny, profesjonalny, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy. W trakcie tego procesu zarejestrowano 4 patenty, które stosuje wyłącznie Jabra.” Ten fragment z materiałów informacyjnych na temat zestawu Jabra Engage 75 doskonale obrazuje potencjał funkcjonalności i jakości, jaki znajduje się w tym eleganckim urządzeniu.

Pracownik, który przez większość dnia używa zestawu słuchawkowego, wymaga od sprzętu dobrej jakości słuchawek i skutecznego mikrofonu. Słuchawki nie powinny powodować zmęczenia uszu, natomiast powinny izolować od niepożądanych odgłosów biura. Ważne też jest, by można było sparować zestaw z kilkoma urządzeniami jak np. telefon stacjonarny, komórkowy czy komputer. Bardzo duże znaczenie ma też zasięg bezprzewodowy, bezpieczeństwo i przepustowość sieci.

Jabra Engage 75

Aby pracownik call center mógł skutecznie wykonywać swoje obowiązki potrzebuje odpowiedniego narzędzia. Jabra Engage 75 to zestaw słuchawkowy, który sprawdzi się w nawet najbardziej wymagającym środowisku biurowym. W praktyce oznacza to, że używający go pracownik będzie pracował w komfortowych warunkach nawet w hałaśliwym biurze o dużym obciążeniu łącza bezprzewodowego. Z zestawami Jabra serii Engage może efektywnie pracować na tej samej powierzchni nawet trzy razy więcej osób.