Z komunikacji miejskiej na hulajnogę. Warszawiacy mogą pożyczać jednoślady na cały dzień za 4,40 zł

Hulajnoga na cały dzień za 4,40 zł

Warszawiacy mogą już pożyczać elektryczne hulajnogi operatora blinkee.city w rekordowo niskiej cenie. Jeśli są posiadaczami Warszawskiej Karty Miejskiej, to za dzień jazdy zapłacą tylko 4,40 zł, a jeżeli nie mają karty, to również mogą skorzystać z preferencyjnej stawki i za swoje przejazdy zapłacą maksymalnie 9,90 zł za cały dzień użytkowania hulajnóg. Akcja “Hulaj Warszawo” to gest w stronę osób, które zmuszone są do podróżowania komunikacją miejską. - Indywidualny transport miejski, jak hulajnogi czy rowery, to w obecnej sytuacji pandemii najbezpieczniejsza forma transportu miejskiego. Szczególnie, gdy masowo powracamy do sytemu pracy w biurach i zakładach. My nie tylko o tym mówimy, ale autentycznie dajemy rozwiązanie: jeśli nie możesz wsiąść do tramwaju, to jedź do pracy, wracaj z niej - korzystaj z elektrycznej hulajnogi cały dzień za cenę biletu miejskiego - mówi Marcin Maliszewski, ekspert mikromobliności, prezes blinkee.city.