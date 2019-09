Z psem do Pałacu Kultury i Nauki? Warszawscy radni chcą znieść zakaz wprowadzania czworonogów

Z psem do Pałacu Kultury i Nauki

Być może już niedługo turyści i mieszkańcy Warszawy będą mogli bez problemu wejść ze swoimi psami do Pałacu Kultury i Nauki. O taką możliwość walczą stołeczni radni, którzy złożyli już interpelację w tej sprawie do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Obecnie w Pałacu Kultury i Nauki obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników. - Europejskie stolice już jakiś czas temu zrezygnowały z tego typu zakazów i pieski mogą wchodzić razem ze swoimi właścicielami na przykład do muzeów, ale również do miejsc kultu religijnego - argumentują radni - Agnieszka Janczewska-Golińska, Mariusz Frankowski i Joanna Dymowska.