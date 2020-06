Z ''psiego obozu koncentracyjnego'' do Warszawy. Schronisko na Paluchu przyjmie 100 maltretowanych czworonogów z Radysów

Pogotowie dla Zwierząt / kadr z Youtube

W schronisku w Radysach zwierzęta przeżywały prawdziwy horror. To był dosłownie ''psi obóz koncentracyjny'', gdzie czworonogi przez lata trzymane były w bardzo złych warunkach - chore, zaniedbane, leżące we własnych odchodach. 17 czerwca do placówki nareszcie weszła prokuratura, policja oraz obrońcy praw zwierząt. Po kontroli właściciel usłyszał zarzuty, a około dwóm tysiącom psów, które tam przebywały, udzielana jest obecnie pomoc. Swoje wsparcie zadeklarował też prezydent Warszawy poprzez przyjęcie części z nich do Schroniska na Paluchu. Szczegóły poniżej.