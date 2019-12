Z Solectric wybierzesz idealny prezent dla dziecka pod choinkę

Ceny robotów wynoszą 399 zł za model Krypton 0 i 699 zł za Krypton 2. Dodatkowo w zestawie pakiet materiałów edukacyjnych gratis.

mTiny

Propozycja skierowana do przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Ten sympatyczny robot zmienia naukę kodowania w zabawę, a dodatkowo pomaga ćwiczyć logiczne myślenie, rozwija umiejętności rozwiązywania problemów, uczy dzieci rozpoznawania oraz wyrażania uczuć.

Zestaw mTiny składa się z przesympatycznego robota, który może przybrać różne postacie np. psa Tobiego lub kurczaka Chicka, specjalnego kontrolera, kart kodowych oraz puzzli do tworzenia interaktywnych tras, po których porusza się robot. W zestawie znajduje się również książeczka z zadaniami oraz akcesoria do dekoracji programowalnego przyjaciela. Co ważne, kodowanie robota odbywa się za pomocą długopisu-kontrolera, bez użycia tabletu czy smartfona.