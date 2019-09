Z Warszawy do Doliny Krzemowej. Brzmi surrealistycznie, ale jest możliwe. Do stolicy wprowadza się firma pomagająca w zdobyciu pracy

Celem działania amerykańskiego biznesu jest pozyskanie uzdolnionych i utalentowanych informatyków do pracy w USA, ale jak podkreślają pracownicy - nie namawiają do emigracji, ale szkolenia, zdobycia doświadczenia i w przyszłości - powrocie do Polski. - Nie zachęcamy nikogo do emigracji na stałe. Wielu naszych klientów traktuje wyjazd do Stanów tymczasowy, na kilka miesięcy lub lat. Praca w Dolinie Krzemowej to ogromna szansa na zdobycie cennego doświadczenia u najlepszych na świecie przedsiębiorców w branży IT. Historie specjalistów, którym pomogliśmy, m.in. z Polski, w uzyskaniu wizy są różne, ale wielu z nich wraca na rodzime rynki pracy - komentuje Joanna Bobel, polka, która współtworzy PassRight.

PassRight oprócz wsparcia w znalezieniu pracy i zdobyciu wizy oferuje również dostęp do różnych możliwości finansowania, tak, aby uzyskanie wizy nie było koszmarem, a szerokie opcje zatrudnienia stały się dostępne dla utalentowanych pracowników z Polski. Firma działa od 2017 r. oferuje pomoc wysoko wykwalifikowanym specjalistom, między innymi z branży IT.