Z Warszawy do Edynburga. Długo oczekiwane połączenie z Lotniska Chopina jeszcze w tym roku

Z Warszawy do Edynburga

Nowe połączenie lotnicze z Lotniska Chopina. Wizz Air właśnie poinformował, że od 1 listopada 2019 r. będzie można bezpośrednio polecieć z Warszawy do Edynburga w Szkocji. Samoloty na tej trasie będą kursować cztery razy w tygodniu - w poniedziałek, środę, piątek i niedzielę. Ceny biletów zaczynają się od 89 zł.

Również Ryanair planuje zmiany w zimowym rozkładzie lotów na trasie Warszawa - Edynburg. Loty do stolicy Szkocji z Modlina realizowane będzie codziennie. Pasażerowie mogą teraz zarezerwować loty do marca 2020 roku w jeszcze niższych cenach.

Nowe połączenia z Chopina

W czerwcu 2019 r. LOT uruchomił połączenie długodystansowe do Miami oraz do Bejrutu. Już niedługo planowane jest uruchomienie kolejnych długodystansowych połączeń do Delhi, Kolombo i Pekin Daxing.