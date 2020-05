ZaadoptujDonice. Społecznicy z Pragi zachęcają do sadzenia roślin

#Zaadoptujdonicę to akcja, to akcja polegająca na odnajdywaniu niezagospodarowanych miejskich donic, następnie - sadzeniu i sianiu w nich roślin oraz na ich pielęgnacji. W każdej takie donicy pojawia się również eko tabliczka z informacją o akcji.

W czasie majówki kwiaty zostały posadzone w kilkudziesięciu donicach - na Skwerze Żurowskiego oraz na Szmulkach.

- Zależy nam na zwiększaniu bioróżnorodności dzielnicy, dlatego namawiamy do siania i sadzenia zarówno kwiatów, jak i ziół, czy warzyw. Przy okazji chcemy też ocalić zwłaszcza te najstarsze donice, które coraz częściej znikają z przestrzeni Pragi - mówi Anna Tomaszewska, członkini Porozumienia Dla Pragi.

Inicjatorzy akcji mają nadzieję, że mieszkańcy chętnie włącza się do akcji i będą zmieniać swoją okolicę. - Chcemy także stopniowo ośmielać i zachęcać mieszkanki i mieszkańców dzielnicy do zagospodarowywania podwórek i ogródków, a tym samym - do większego angażowania się w dbanie o okoliczną zieleń, dlatego planujemy już kolejne inicjatywy pod zbiorowym hasłem „ZieleńDlaPragi” - tłumaczy Tomaszewska.